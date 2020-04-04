Передвижение ограничено: 20 регионов РФ ввели особый режим

С целью предотвращения распространения коронавируса власти 20 субъектов России ввели особый режим передвижения на нескольких территориях региона. Принятые ограничения не распространяются на сотрудников экстренных служб и перевозчиков товаров первой необходимости.

В частности, въезд для легковых автомобилей с четверга, 2 апреля, был закрыт в Республику Коми по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар - Усинск, связывающая регион с Ненецким автономным округом.

Подобные меры были приняты и в Красноярском крае. На данный момент въезжать на территорию закрытого административно-территориального образования Зеленогорск имеют право только жители города. В субботу, 4 апреля, ограничения на въезд и выезд будут введены и в городе Дудинка, где будут дежурить наряды полиции.

Ограничение движение между всеми районами Республики Тыва также вступили в силу со 2 апреля.

Контроль всех въезжающих с 3 по 12 апреля действует в Курской области в город Курчатов и в моногород Железногорск.

В Приморском крае с 3 апреля ограничен въезд на территорию популярных мест отдыха - бетонные ограждения установлены в районе мысов Вятлина и Тобизина, а также бухты Ахлестышева, пишет ТАСС.

Согласно указу Владимира Путина, нерабочая неделя для россиян с целью полной самоизоляции продлится до 30 апреля 2020 года. Властям регионов разрешено вводить необходимые меры с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

На данный момент в России число заболевших коронавирусом составляет 4149 человек в 78 субъектах.