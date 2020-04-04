Трамп: США могут ввести пошлины на нефть из Саудовской Аравии
Решение может быть принято с целью нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает введение санкций в отношении Саудовской Аравии, если Эр-Рияд не примет соответствующие меры для нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке.
По его словам, введенные ранее пошлины в отношении ряда стран принесли США «невероятное количество денег».
«Думаю ли я о введении пошлин на нефть в настоящий момент? Нет. Но если к нам будут нечестно относиться, то это, безусловно, инструмент в нашем арсенале», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Также американский лидер отметил, что другие страны тоже вводят пошлины в отношении США и пользуются этими преимуществами, пишет РИА Новости.