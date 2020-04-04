Трамп: США могут ввести пошлины на нефть из Саудовской Аравии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает введение санкций в отношении Саудовской Аравии, если Эр-Рияд не примет соответствующие меры для нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке.

По его словам, введенные ранее пошлины в отношении ряда стран принесли США «невероятное количество денег».

«Думаю ли я о введении пошлин на нефть в настоящий момент? Нет. Но если к нам будут нечестно относиться, то это, безусловно, инструмент в нашем арсенале», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Также американский лидер отметил, что другие страны тоже вводят пошлины в отношении США и пользуются этими преимуществами, пишет РИА Новости.