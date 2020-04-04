Врач рассказал о важной роли прививки от туберкулеза во время коронавируса

Популярный состав вакцины, использующийся для прививания от туберкулеза, БЦЖ может способствовать облегчению протекания коронавирусной инфекции и формирует позитивный иммунный фон в организме.

Существует вероятность, что благодаря массовой обязательной вакцинации БЦЖ в России течение заболевания у инфицированных жителей страны пройдет более благополучно.

Такое предположение выдвинул главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексей Мазус на онлайн-конференции, посвященной заболеванию..

Специалист выразил надежду, что повсеместно сделанные прививки поспособствуют меньшему по сравнению с Европой числу заражений, а также удержат на минимальном уровне процент реанимационных и тяжелых случаев протекания COVID-19.

Ранее аналогичную информацию о влиянии вакцины от туберкулеза на новый коронавирус предоставляли американские эпидемиологи. Ученые посчитали, что именно давнее массовое прививание или его отсутствие являются одним из важных факторов развития ситуации с распространением коронавируса на территории государства.