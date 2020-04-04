Минпромторг прокомментировал ограничения на продажу алкоголя в регионах

Ограничения на продажу алкогольной продукции на территории некоторых регионов России в связи с режимом самоизоляции, могут привести к росту потребления нелегальной продукции, считает заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, незадолго до этого регионам были направлены соответствующие указания по работе с организациями, где в частности, рекомендуется не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости.

«Мы можем перейти к нелегальному рынку и к потреблению суррогатного алкоголя, что будет намного трагичнее даже, чем проблемы, связанные в том числе с той инфекцией, о которой мы говорим», - цитирует РИА Новости Евтухова.

С просьбой помочь в решении вопроса о снятии ограничений на продажу спиртных напитков к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились представители российского бизнеса.

Спрос на покупку алкоголя в связи с распространением коронавируса в России вырос в несколько раз, однако специалисты рекомендуют отказаться от его употребления из-за негативного влияния на иммунитет.