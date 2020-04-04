Глава Росатома рассказал, как коронавирус влияет на строительство АЭС за рубежом

Несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, процесс строительства «Росатомом» АЭС за границей продвигается в соответствие с намеченным графиком. Такую информацию предоставил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно его словам, план по выполнению проектов вполне успешно реализуется. Сегодня компания Росатом не усматривает в происходящем причин для корректировки графика постройки атомной станции, но потенциально такая возможность не исключается.

В настоящий момент государственная корпорация занимается осуществлением проектов 36 атомных энергоблоков, строительство которых ведется на разных стадиях на территории 12 иностранных государств.