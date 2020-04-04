Число жертв COVID-19 в США превысило восемь тысяч

Жертвами новой коронавирусной инфекции в США стали 8098 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболевания. Данное значение - в два с половиной раза больше погибших в Ухане, откуда начала распространяться болезнь.

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. Странами-лидерами по числу заболевших является также Италия и Испания.

В России выявлено 4731 случай заболевания и 43 летальных исхода. При этом 333 пациента выздоровели. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев. Сегодня, 4 апреля, в Москве скончались еще два пациента с положительным диагнозом.