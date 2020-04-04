В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Братиславы

Небо над Поклонной горой в Москве 4 апреля озарилось яркими красками. В столице прогремел праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков.

Столица Словакии была освобождена 4 апреля 1945 года силами 2-го Украинского фронта. В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничными салютами дни, когда Советская армия освобождала от фашистов советские и европейские города. Также салюты запускают в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь 75-летия взятия Берлина.

В канун праздника на портале Министерства обороны был открыт новый мультимедийный раздел. В нем размещены уникальные и ранее неизвестные архивные документы, в том числе наградные листы, фотографии, политдонесения и шифрограммы. Публикация рассекреченных архивов об освобождении Братиславы из фондов Центрального архива Минобороны РФ является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

В Словакии чтут память о Великой Отечественной войне и подвиге Красной Армии. По словам премьер-министра Петер Пеллегрини только отбивая у фашистов первый словацкий населенный пункт, Калинов, пали 1,2 тысячи советских воинов. Он призвал активно бороться с популизмом и пресекать любые попытки исказить историю и итоги Второй мировой войны.