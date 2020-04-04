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Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек

Анна Берестовая
02:17 04.04.2020
Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Количество летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах, согласно последним данным, составило 7077 человек. Такую информацию предоставил занимающийся ведением статистики COVID-19 Университет Джонса Хопкинса.

При этом число зараженных новым вирусом дошло до 273 тысяч. Выздоровели 9,5 тысяч пациентов.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что в США был установлен мировой антирекорд по смертности от заболевания за сутки. Число скончавшихся от коронавируса в среду, 1 апреля, составило 1243 человека. Ранее наибольшее число жертв за сутки было зарегистрировано в Италии.

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