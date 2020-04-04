Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек

Количество летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах, согласно последним данным, составило 7077 человек. Такую информацию предоставил занимающийся ведением статистики COVID-19 Университет Джонса Хопкинса.

При этом число зараженных новым вирусом дошло до 273 тысяч. Выздоровели 9,5 тысяч пациентов.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что в США был установлен мировой антирекорд по смертности от заболевания за сутки. Число скончавшихся от коронавируса в среду, 1 апреля, составило 1243 человека. Ранее наибольшее число жертв за сутки было зарегистрировано в Италии.