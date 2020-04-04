Под завалами в Орехово-Зуеве найден еще один погибший

Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до трех, сообщили в МЧС России. Тело третьего погибшего было найдено спасателями в 21.13 по московскому времени. Еще четыре человека были госпитализированы, один из них находятся в реанимации, двое амбулаторно. Жертв на улице удалось избежать, так как на детской площадке в момент инцидента никого не было.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме по адресу улица Гагарина,31 в Орехово-Зуево прогремел 4 апреля около часу дня. Очевидцы сообщают, что услышали резких хлопок, а потом все вокруг заполонило облако пыли. Многие даже не сразу поняли, что произошло. У жителей дома напротив выбило стекла.

В 13.13 сотрудники МЧС прибыли на место и помогли жильцам эвакуироваться из разрушенного дома, около 150 человек выбрались самостоятельно. Сейчас они размещены в здании школы. Из-за взрыва рухнул целый подъезд, обрушилась часть несущих конструкций с пятого по первый этаж. Пять квартир разрушены полностью. Глава Московской области обещал, что выплаты пострадавшим будут сделаны в ближайшее время.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается техническая неисправность и неверная эксплуатация газового оборудования.

По факту взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.