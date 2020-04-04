В Москве умерли два пациента с COVID-19

Жертвами коронавируса стали еще два пациента, которые скончались 4 апреля вечером, сообщил оперштаб. Таким образом, общее число умерших в Москве возросло до 29.

Одному пациенту было 58 лет, другому - 70. Уточняется, что больные имели ряд сопутствующих заболеваний, например, хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. Также у них была диагностирована двусторонняя пневмония.

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России - 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.