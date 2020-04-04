СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

По факту взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СК на данный момент производит выемку документов в управляющей компании, которая обслуживала жилой дом.

После разбора завалов следователи совместно со специалистами газовой службы осмотрят место происшествия, будут назначены экспертизы для установления причин взрыва, передает ТАСС слова представителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольги Врадий. Среди предварительных причин ЧП - техническая неисправность и неверная эксплуатация газового оборудования.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области лично выехать на место случившегося для организации работы следователей и усилить следственную группу. Также по поручению главы ведомства к месту происшествия была направлена группа опытных следователей-криминалистов, сообщается на сайте СК РФ.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме по адресу улица Гагарина,31 в Орехово-Зуево прогремел 4 апреля около часу дня. В 13.13 сотрудники МЧС прибыли на место и помогли жильцам эвакуироваться из разрушенного дома, около 150 человек выбрались самостоятельно. Сейчас они размещены в здании школы. Из-за взрыва рухнул целый подъезд, обрушилась часть несущих конструкций. Пять квартир разрушены полностью. Глава Московской области обещал, что выплаты пострадавшим будут сделаны в ближайшее время.

В результате ЧП погибли три человека, шестеро пострадали. Трое находятся в тяжелом состоянии, их транспортируют в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского. Один пострадавших находится в реанимации.