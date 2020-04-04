В Москве вступили в силу новые правила контроля за предприятиями на фоне пандемии

В силу вступили поправки в административный кодекс, устанавливающие ответственность за нарушение режима повышенной готовности. Для их исполнения Сергей Собянин принял решение о том, что работающие предприятия обязаны обеспечивать дезинфекцию и социальное дистанцирование полтора метра.

«Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников», - сказал Сергей Собянин.

Контролировать соблюдение режима будут Объединение административно-технических инспекций, Департамент торговли и услуг; префектуры административных округов и управы районов, Департамент образования и науки, Московская административная дорожная инспекция, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

«Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. И вместе с тем, обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса», - приводятся слова мэра города на официальном сайте Москвы.

По словам Собянина, все меры нацелены на то, чтобы уберечь москвичей от опасности, быстро и без потерь пережить сложные времена.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не стали вводить жесткий пропускной режим, потому что граждане ведут себя корректно и выполняют рекомендации.

Сейчас в Москве запрещено проведение спортивных, культурных, выставочных, публичных мероприятий с очным посещением граждан, введен запрет на посещение торговых центров и досуговых центров, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, предприятий общественного питания, салонов, парикмахерских, не работают школы и другие общеобразовательные учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы, налагающиеся на граждан, не следующих предписаниям режима полной самоизоляции. За нарушение режима повышенной готовности (включая самоизоляцию) последует выплата в размере четырех тысяч рублей, при повторном нарушении - пять тысяч.

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России - 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.