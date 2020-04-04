Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Саратове умер первый пациент с коронавирусом

Ирина Егорова
20:15 04.04.2020
Причиной его смерти стал инфаркт миокарда.
В Саратове умер первый пациент с коронавирусом
© Фото: Markiian Lyseiko Keystone Press Agency Globallookpress

Пациент с коронавирусом умер в Саратове от инфаркта, сообщила министр здравоохранения области Наталья Мазина.

 «Несмотря на оказываемую в полном объеме медицинскую помощь, к сожалению, в связи с тяжестью основного заболевания мужчина скончался. Причиной смерти явился именно инфаркт миокарда. Коронавирусная инфекция была подтверждена лишь лабораторно, клинических признаков данного заболевания у пациента не было», - подчеркнула Мазина.

Пациенту было 76 лет. Он страдал тяжелым онкологическим заболеванием и сердечно-сосудистой патологией. Уточняется, что мужчина заразился коронавирусом при поступлении в больницу для оказания неотложной помощи после повторного инфаркта миокарда, затем его отпустили домой. Лишь накануне его смерти повторный анализ выявил COVID-19.

«В процессе лечения выяснилось наличие у него контакта по коронавирусной инфекции при нахождении в предыдущем медицинском учреждении. В связи с этим были взяты анализы на COVID-19 как у контактного лица», - цитирует главу ведомства в регионе РИА Новости.

По ее словам, в медицинских учреждениях после информации о заражении коронавирусом мужчины, предприняты меры по предотвращению распространения инфекции, а контактировавшие с ним люди проходят обследование и находятся под наблюдением врачей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Саратовской области выявлено 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек был выписан из больницы по выздоровлению. Региональные власти с 30 марта по 30 апреля, по примеру Москвы, ввели ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 10 апреля вводятся спецпропуска для перемещения граждан. 

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России - 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата04.04.2020, 16:00
В Минздраве Сербии рассказали об итогах переговоров с РФ на тему борьбы с COVID-19
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата03.04.2020, 08:00
Пулемет Максима: от Чапаева до Второй мировой
Дата04.04.2020, 08:31
Освобождение Братиславы: 75 лет со дня подвига советских войск
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
21:32 В стране и мире
В Москве умерли два пациента с COVID-19
20:58 В стране и мире
В Москве вступили в силу новые правила контроля за предприятиями на фоне пандемии
20:15 В стране и мире
В Саратове умер первый пациент с коронавирусом
19:42 В стране и мире
Беглов провел телефонный разговор с Путиным
18:32 В стране и мире
Видео
Минпромторг: Китай поставит РФ 80 млн медицинских масок
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:32 В стране и мире
В Москве умерли два пациента с COVID-19
21:25 В стране и мире
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
20:58 В стране и мире
В Москве вступили в силу новые правила контроля за предприятиями на фоне пандемии
20:15 В стране и мире
В Саратове умер первый пациент с коронавирусом
19:42 В стране и мире
Беглов провел телефонный разговор с Путиным
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«В ее ядре вещество, ядовитое для людей»: астроном о комете, приближающейся к Земле
Заворотнюк ответила подписчикам на поздравления с днем рождения
Видео
Момент обрушения моста с автомобилем в Приморье попал на видео
В Кремле объяснили отставание часов на руке Путина
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.