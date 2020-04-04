В Саратове умер первый пациент с коронавирусом

Пациент с коронавирусом умер в Саратове от инфаркта, сообщила министр здравоохранения области Наталья Мазина.

«Несмотря на оказываемую в полном объеме медицинскую помощь, к сожалению, в связи с тяжестью основного заболевания мужчина скончался. Причиной смерти явился именно инфаркт миокарда. Коронавирусная инфекция была подтверждена лишь лабораторно, клинических признаков данного заболевания у пациента не было», - подчеркнула Мазина.

Пациенту было 76 лет. Он страдал тяжелым онкологическим заболеванием и сердечно-сосудистой патологией. Уточняется, что мужчина заразился коронавирусом при поступлении в больницу для оказания неотложной помощи после повторного инфаркта миокарда, затем его отпустили домой. Лишь накануне его смерти повторный анализ выявил COVID-19.

«В процессе лечения выяснилось наличие у него контакта по коронавирусной инфекции при нахождении в предыдущем медицинском учреждении. В связи с этим были взяты анализы на COVID-19 как у контактного лица», - цитирует главу ведомства в регионе РИА Новости.

По ее словам, в медицинских учреждениях после информации о заражении коронавирусом мужчины, предприняты меры по предотвращению распространения инфекции, а контактировавшие с ним люди проходят обследование и находятся под наблюдением врачей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Саратовской области выявлено 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек был выписан из больницы по выздоровлению. Региональные власти с 30 марта по 30 апреля, по примеру Москвы, ввели ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 10 апреля вводятся спецпропуска для перемещения граждан.

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России - 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.