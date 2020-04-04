В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом

Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В МИД начинает работать комиссия, первые обращения, уже поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время», - написала Захарова в Facebook.

Также она добавила, что с 6 апреля возобновится работа по формированию графика прилета россиян.

Вместе с тем известно, что средства в размере 500 миллионов рублей пойдут на продление срока действия документов, на основании которых наши соотечественники находятся на территории иностранного государства.