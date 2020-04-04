Эдгард Запашный рассказал о жизни цирка в условиях самоизоляции

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отметил важность нахождения под юрисдикцией государства. И Большой Московский цирк, и подавляющее большинство стационарных цирковых зданий в России, все они подведомственны государственным структурам, что гарантирует их финансирование и поддержку.

По словам Запашного, сотрудники Большого Московского цирка находятся на своих местах, все животные находятся под контролем, все питаются, за ними ухаживают, ветеринары трудятся на своих рабочих местах, то есть в цирке делается все, для того чтобы животные никак не почувствовали, что что-то меняется в жизни.

«Что касается дезинфекции помещений, то для нас это абсолютно нормальная практика. Там, где содержатся животные, содержатся в больших количествах, в помещениях всегда проводится дезинфекция на протяжении всей жизни. Здесь у нас ничего не поменялось, регулярно служащие, ассистенты, дрессировщики, ветеринары ухаживают и за помещениями, где содержатся животные, и за самими животными», - подчеркнул Эдгард Запашный.

Животных регулярно моют, купают, расчесывают, стригут им когти, копыта и делают все необходимое, поэтому здесь никаких дополнительных мер не предпринимается, исключение составляют люди. Дезинфицирующие средства расставлены по всему цирку, на улице сотрудники цирка появляются по минимуму, то есть добираются до работы на личных автомобилях, проводят время исключительно в цирке, рассказал журналистам «Звезды» руководитель цирка Эдгард Запашный. Животных во время самоизоляции не выводят за пределы территории цирка, стараются оградить любое общение с внешним миром.

«Конечно, наш график изменился. Все репетиции приостановлены, но есть большое количество животных, которые требуют постоянных физических нагрузок, это прежде всего копытные: лошади, верблюды, олени, козы. Им каждый день дают физическую нагрузку, они выходят на манеж», - уточнил Эдгард Запашный.

Все остальные животные, по словам дрессировщика, находятся в пассивном режиме, они гуляют, едят, спят, никаких тренировок не проводят, потому что основной состав Большого Московского цирка находится в оплачиваемом отпуске или по месту жительства на самоизоляции.

С 30 марта 2020 года в Москве и Подмосковье ввели дополнительные ограничительные меры против коронавируса. На домашнем карантине должны оставаться все, независимо от возраста. Самоизоляция - это пока что единственная мера, доказавшая свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса.