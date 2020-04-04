Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эдгард Запашный рассказал о жизни цирка в условиях самоизоляции

Алексей Баранов
20:09 04.04.2020
Все животные цирка находятся под контролем, за ними ухаживают ветеринары, проводится дезинфекция помещений.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отметил важность нахождения под юрисдикцией государства. И Большой Московский цирк, и подавляющее большинство стационарных цирковых зданий в России, все они подведомственны государственным структурам, что гарантирует их финансирование и поддержку.

По словам Запашного, сотрудники Большого Московского цирка находятся на своих местах, все животные находятся под контролем, все питаются, за ними ухаживают, ветеринары трудятся на своих рабочих местах, то есть в цирке делается все, для того чтобы животные никак не почувствовали, что что-то меняется в жизни.

«Что касается дезинфекции помещений, то для нас это абсолютно нормальная практика. Там, где содержатся животные, содержатся в больших количествах, в помещениях всегда проводится дезинфекция на протяжении всей жизни. Здесь у нас ничего не поменялось, регулярно служащие, ассистенты, дрессировщики, ветеринары ухаживают и за помещениями, где содержатся животные, и за самими животными», - подчеркнул Эдгард Запашный.

Животных регулярно моют, купают, расчесывают, стригут им когти, копыта и делают все необходимое, поэтому здесь никаких дополнительных мер не предпринимается, исключение составляют люди. Дезинфицирующие средства расставлены по всему цирку, на улице сотрудники цирка появляются по минимуму, то есть добираются до работы на личных автомобилях, проводят время исключительно в цирке, рассказал журналистам «Звезды» руководитель цирка Эдгард Запашный. Животных во время самоизоляции не выводят за пределы территории цирка, стараются оградить любое общение с внешним миром.

«Конечно, наш график изменился. Все репетиции приостановлены, но есть большое количество животных, которые требуют постоянных физических нагрузок, это прежде всего копытные: лошади, верблюды, олени, козы. Им каждый день дают физическую нагрузку, они выходят на манеж», - уточнил Эдгард Запашный.

Все остальные животные, по словам дрессировщика, находятся в пассивном режиме, они гуляют, едят, спят, никаких тренировок не проводят, потому что основной состав Большого Московского цирка находится в оплачиваемом отпуске или по месту жительства на самоизоляции.

С 30 марта 2020 года в Москве и Подмосковье ввели дополнительные ограничительные меры против коронавируса. На домашнем карантине должны оставаться все, независимо от возраста. Самоизоляция - это пока что единственная мера, доказавшая свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата04.04.2020, 16:00
В Минздраве Сербии рассказали об итогах переговоров с РФ на тему борьбы с COVID-19
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата03.04.2020, 08:00
Пулемет Максима: от Чапаева до Второй мировой
Дата04.04.2020, 08:31
Освобождение Братиславы: 75 лет со дня подвига советских войск
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:32 В стране и мире
В Москве умерли два пациента с COVID-19
21:25 В стране и мире
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
20:58 В стране и мире
В Москве вступили в силу новые правила контроля за предприятиями на фоне пандемии
20:15 В стране и мире
В Саратове умер первый пациент с коронавирусом
19:42 В стране и мире
Беглов провел телефонный разговор с Путиным
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«В ее ядре вещество, ядовитое для людей»: астроном о комете, приближающейся к Земле
Заворотнюк ответила подписчикам на поздравления с днем рождения
Видео
Момент обрушения моста с автомобилем в Приморье попал на видео
В Кремле объяснили отставание часов на руке Путина
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.