Траектория движения: россиянам рассказали, как передается COVID-19

Один заболевший с ярко-выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек. При этом инфекция передается от инфицированного к неинфицированному воздушно-капельным путем.

На совместном брифинге главы Роспотребнадзора Анны Поповой и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой журналистам рассказали, что в России в сутки тестируют 34-37 тысяч человек на предмет наличия заболевания. При этом данное количество людей будет увеличиваться. По словам Поповой, коронавирус может жить на различных поверхностях 72 часа.

Как уже сообщалось, в настоящее время в РФ проводятся тесты нескольких видов вакцин против COVID-19 на животных - мышах, хорьках и приматах. Испытания закончатся к концу апреля, после чего самый успешный препарат начнут с июня тестировать на людях с разрешения Министерства здравоохранения РФ.