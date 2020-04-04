Беглов провел телефонный разговор с Путиным

Ситуацию с коронавирусом в ходе телефонного разговора обсудили президент Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов рассказал, какие меры принимаются в городе для предотвращения распространения заболевания. Также он подчеркнул, что поручение президента по поводу перечисления 3,5 миллиардов рублей на оснащение коек, которые разворачивают в городских больницах для оказания помощи больным с COVID-19, выполнено. К 25 апреля коек для приема больных с подтвержденным коронавирусом станет 5411. 70% коек должны быть оснащены кислородом, из них 50% - аппаратом ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавиру.рф, в Петербурге выявлено 171 случай заболевания, семь пациентов были выписаны из больницы, два человека умерли. С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России - 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.