Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево выросло до двух

Из-под завалов в Орехово-Зуево спасатели вытащили еще одно тело. Таким образом число погибших возросло до двух. В результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево пострадали шесть человек. Четверо из них остаются в больнице. Трое находятся в состоянии средней тяжести, один пострадавший - в реанимации.



Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва бытового газа в пятиэтажке. СК на данный момент производит выемку документов в управляющей компании, которая обслуживала жилой дом.

Взрыв прогремел 4 апреля около часу дня. В 13.13 сотрудники МЧС прибыли на место и помогли жильцам эвакуироваться из разрушенного дома, около 150 человек выбрались самостоятельно. Сейчас они размещены в здании школы. Из-за взрыва рухнул целый подъезд, обрушилась часть несущих конструкций. Пять квартир разрушены полностью. Глава Московской области обещал, что выплаты пострадавшим будут сделаны в ближайшее время.