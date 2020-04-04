Заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля

Министры стран ОПЕК + обсудят насущные проблемы нефтяного рынка и его стабилизацию на онлайн-встрече 9 апреля, а не 6, как планировалось ранее. Об этом заявила глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева, передает РИА Новости.

Возобновление переговорного процесса запустил Дональд Трамп, который накануне пообщался о ценах на нефть с российским президентом Владимиром Путиным и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

По словам главы РФ, одной из причин обвала цен на нефть является выход Эр-Рияда из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть.

Сделка ОПЕК+, благодаря которой удавалось регулировать стоимость нефти, истекла 31 марта. Таким образом, с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ не имеют каких-либо обязательств друг перед другом. Данное событие вкупе с влиянием проблемы распространения нового коронавируса привели к обвалу цен на нефть на мировом рынке. С начала года цены обрушились более чем в два раза.