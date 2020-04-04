Минпромторг: Китай поставит РФ 80 млн медицинских масок

Около 80 миллионов масок и миллиона защитных костюмов поставит китайская сторона в Россию.

«Это месячные контракты - на поставку в течение апреля - начала мая защитных костюмов типа Tyvek в объеме один миллион 50 тысяч штук, а также 80 миллионов штук масок трехслойных», - заявил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.

За неделю Россия уже приобрела у Китая 37 миллионов масок, на следующей неделе планируется еще 55 миллионов штук медицинских изделий. По словам Груздева, за счет собственного производства и поставок из Китая должен быть закрыт ежедневный дефицит и обеспечен запас масок в регионах.

Ранее в Минпромторге заявляли, что Россия в середине апреля будет производить около четырех миллионов масок в день

На фоне развития эпидемии из России исчезли медицинские маски. В связи дефицитом необходимых товаров правительство Российской Федерации 20 июня ввело запрет на вывоз ряда медицинских изделий. Помимо масок в их число входят бинты и бахилы, халаты, перчатки и дезинфицирующие средства.