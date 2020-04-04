«В ее ядре вещество, ядовитое для людей»: астроном о комете, приближающейся к Земле

Комета с ядовитой «сердцевиной», стремительно приближающаяся к Земле и Солнцу, не нанесет планете никакого вреда. В этом заверила «Звезду» астроном Фаина Рублева.

По словам ученой, небесное тело под название C/2019Y4 Atlas является новой периодической кометой, поскольку имеет свою собственную небольшую орбиту вращения вокруг Солнца. Расчеты показывают, что последний раз подобную ей видели у Земли в IV веке до нашей эры.

«В данный момент она находится на расстоянии 240 миллионов километров от Солнца. Но уже 24 мая комета приблизится и окажется на расстоянии 17 миллионов километров. Ее особенность с том, что в ее ядре содержится циан. Это ядовитое вещество для людей. И именно этот элемент придает ей зеленоватый цвет», - рассказала астроном.

По словам Рублевой, сейчас необычное небесное тело расположено между созвездиями Большой и Малой Медведиц, однако видно его еще не очень хорошо. А вот в конце апреля-начале мая C/2019Y4 Atlas приблизится к Земле настолько, что комету можно будет наблюдать невооруженным глазом.

«Хвост у нее разделится на две части: одна часть его будет газовой, другая - пылевой. 31 мая комета приблизится к Солнцу на кратчайшее расстояние в 38 миллионов километров. В этот момент она будет иметь самый большой хвост и самую высокую яркость. Комета будет находиться сначала на горизонте на северо-западе, затем - в созвездии Жирафа, а потом - в созвездии Персея. То есть как раз с конца апреля и до 20 мая ее можно будет увидеть своими глазами, без помощи телескопа», - пояснила эксперт.

Астролог заверила: никакого отрицательного влияние на нашу планету данная комета не окажет. Вокруг Земли уже не раз пролетало множество хвостатых красавиц из космоса, однако она продолжает благополучно существовать и никакие влияния извне ей не грозят.