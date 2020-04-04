Собянин рассказал о ходе строительства новой инфекционной больницы

Основные строительные работы быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На стройке в два раза увеличено количество работающих. Сегодня здесь работает больше 10 тысяч человек. Честно говоря, я не помню, чтобы на одном объекте когда-то в Москве концентрировалось такое количество рабочих и техники», - прокомментировал Собянин.

На данный момент строители приступили к монтажу и отделке медицинских корпусов. Параллельно продолжается устройство коммуникаций, кислородной станции и очистных сооружений. Также ведется работа по комплектованию медицинских кадров и закупки высокотехнологичного оборудования.

Площадь новой инфекционной больницы составит около 70 тысяч квадратных метров и займет территорию в 43 га. Она рассчитана на 500 мест, из них половина - реанимационных. По словам Собянина, такого такого количества реанимационных коек в Москве ни в одной больнице нет.

Возведение медицинского инфекционного центра в Новой Москве для заразившихся COVID-19 похоже на проект в китайском Ухане, откуда и распространился новый вирус по миру. Там больницу для пациентов с инфекцией построили за десять дней. Впрочем, по площади здание в половину меньше российского - 34 тысячи квадратных метров. К тому же, для его сооружения использовались временные конструкции.

Пятого марта мэр Москвы подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В этом указе среди прочего и говорилось о возведении инфекционного корпуса. Новая больница строится в кратчайшие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское в новой Москве. Место выбрали специально: медицинское учреждение расположено в большой удаленности от жилых домов.