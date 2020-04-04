Еще один взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье
Дом, в котором прогремел взрыв, расположен в Серпуховском районе Московской области.
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Три человека пострадали при взрыве газа в дачном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что речь идет о поселке Авангард.
«В дачном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги», - говорится в сообщении.
Пожара в результате взрыва не последовало. Разрушений также нет, добавляет ТАСС.