Еще один взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье

Три человека пострадали при взрыве газа в дачном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что речь идет о поселке Авангард.

«В дачном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги», - говорится в сообщении.

Пожара в результате взрыва не последовало. Разрушений также нет, добавляет ТАСС.