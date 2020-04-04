Под завалами пятиэтажки в Орехово-Зуево могут оставаться четыре человека

Под завалами в Орехово-Зуево, где несколько часов назад произошел взрыв, могут оставаться еще четыре человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями.

В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве погиб один человек, еще шесть пострадали. Четверо остаются в больнице. Состояние троих из них средней тяжести, один - в реанимации.

Воробьев лично навестил одного пациента, которого готовят к транспортировке в Москву.

Глава Московской области обещал, что выплаты пострадавшим будут сделаны в ближайшее время.

Взрыв прогремел 4 апреля около часу дня. В 13.13 сотрудники МЧС прибыли на место и помогли жильцам эвакуироваться из разрушенного дома, около 150 человек выбрались самостоятельно. Сейчас они размещены в здании школы. Из-за взрыва рухнул целый подъезд, обрушилась часть несущих конструкций. Пять квартир разрушены полностью. Причиной взрыва стала газовая колонка, сообщили в ГУ МЧС по региону.