«Перепугались сильно»: очевидец из соседнего дома рассказала о взрыве газа в Орехово-Зуево

Жильцы соседнего дома в Орехово-Зуево, где произошел взрыв газа, тоже слышали резкий хлопок.

«Вышибло стекла. В другой комнате стекла потрескались. На кухне тоже», - показывает женщина.

На кадрах видно, что стекла на окне в другой комнате либо отсутствуют, либо лопнуты - длинная трещина разделяет его как бы на две части.

По словам жильцов, они сильно перепугались. Один из квартирантов в момент взрыва спал.

«Я живу по адресу Гагарина 21 а, это сзади 22 школы. Я услышала хлопок, тут же звонить, Андрей говорит, что взорвался газ напротив. Я собралась, мы побежали к деду, чтобы закрыть окна пленкой», - рассказала «Звезде» женщина.

Взрыв прогремел 4 апреля около часу дня. В 13.13 сотрудники МЧС прибыли на место и помогли жильцам эвакуироваться из разрушенного дома, около 150 жильцов выбрались самостоятельно. Число пострадавших составляет шесть человек, один погиб, сообщили в МЧС. Из-за взрыва рухнул целый подъезд, обрушилась часть несущих конструкций. Сообщается, что под завалами могут оставаться несколько человек.

Причиной взрыва в одной из многоэтажек в Орехово-Зуево стала газовая колонка, сообщили в ГУ МЧС по региону. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.