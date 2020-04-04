Собянин назвал условия для введения системы контроля режима самоизоляции

С технической точки зрения столица полностью готова к тому, чтобы ввести систему контроля за горожанами, не соблюдающими условия самоизоляции. Режим самоизоляции действует в Москве для всех жителей с 29 марта для того, чтобы приостановить распространение коронавируса в городе.

Однако эпидемиологическая обстановка в столице не настолько серьезная, чтобы вводить контроль за нарушителями режима. Поэтому «умную» систему введут в случае необходимости, если на то будет отдано распоряжение мэра города Сергея Собянина.

Данная система контроля предполагает, что москвичи будут получать специальный код - комбинацию букв и цифр - на сайте мэра, разрешающий им выход на улицу для необходимых передвижений по городу. Его нужно будет распечатать и носить с собою, вместе с паспортом.

Отслеживать перемещения горожан предполагается с помощью камер видеонаблюдения, данных мобильных операторов, а также силами полицейских. Как уже предупреждали власти, за передвижение по городу без кода будет предусмотрена ответственность.