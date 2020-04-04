Голикова: коронавирус в Россию завезли из 73 стран

Большинство пациентов с диагнозом COVID-19 заразились по контакту, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Привезенных случаев насчитывается 808. По словам Голиковой, чаще всего инфекция попадает в Россию из таких стран как Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ. В целом на территорию РФ коронавирус завезли из 73 стран.

Каким образом заразились 487 пациентов еще выясняется.

«487 - это цифра, которую мы сейчас разбираем, имеем в виду ее отнесение либо к привезшим, либо к заболевшим здесь, как контактным», - уточнила Голикова.

Вице-премьер сообщила, что сейчас в России делается все для спасения человеческих жизней.

«Не нужно мерить ситуацию по количеству заболевших, - призвала она. - Даже если количество заболевших будет расти, это значит, что мы стали лучше выявлять, тестировать», - цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, главным сейчас является борьба за каждую жизнь, помощь врачам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с развитием коронавируса в России идет по оптимистичному сценарию.

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России зафиксирован 4731 случай заболевания, 235 из которых дети. 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.