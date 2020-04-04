Испытание вакцины от СОVID-19 в РФ завершат к концу апреля

Прототипы вакцины от COVID-19 в настоящее время испытывают специалисты в лабораториях. Эффективность препаратов тестируют на мышах, хорьках и приматах. Об этом рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Руководитель добавил, что исследования на животных планируется завершить до конца апреля, а затем начнется стадия доклинических заболеваний.

«И последующий этап клинических исследований будет уже непосредственно на людях. В июне начнутся испытания на людях», - сказал он.

На основе технологических платформ разрабатывают 26 вариантов вакцины. Лучшие из них отдадут на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Министерства здравоохранения, начнут испытывать на людях.