Испытание вакцины от СОVID-19 в РФ завершат к концу апреля
В настоящее время специалисты тестируют образцы на животных, а после нахождения наиболее эффективного средства с начала лета будут испытывать его на людях.
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Прототипы вакцины от COVID-19 в настоящее время испытывают специалисты в лабораториях. Эффективность препаратов тестируют на мышах, хорьках и приматах. Об этом рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Руководитель добавил, что исследования на животных планируется завершить до конца апреля, а затем начнется стадия доклинических заболеваний.
«И последующий этап клинических исследований будет уже непосредственно на людях. В июне начнутся испытания на людях», - сказал он.
На основе технологических платформ разрабатывают 26 вариантов вакцины. Лучшие из них отдадут на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Министерства здравоохранения, начнут испытывать на людях.