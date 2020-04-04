Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России

Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев, и самый благоприятный — оптимистичный, и самый неблагоприятный, сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию», - сказала она.

Аргументом в пользу развития ситуации по оптимистичному сценарию является то, что в стране за два месяца «знакомства с этим вирусом» были приняты все необходимые меры, уточнила она в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России - 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.