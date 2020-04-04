Любовь без границ: в России состоялись первые онлайн-свадьбы

Из-за пандемии коронавируса, режима самоизоляции и ограничений Минюста, предлагающий отложить заключение браков до лета, в сложной ситуации остались те, кто заранее планировали сыграть свадьбу. Но влюбленные нашли способ не откладывать свое счастье на потом. Во всем мире набирает популярность новый тренд - онлайн-свадьбы - с тамадой, интересными конкурсами, настоящей росписью, тостами и подарками.

Свадьбы в новом формате уже прошли в Хабаровске, Уфе, Екатеринбурге.

«Родственники не могут зайти, то есть только вдвоем, в масках. Они при нас взяли спирт, обработали кольца, спиртовые салфетки лежат, обработали руки, после того как расписались», - рассказали молодожены их Хабаровска Сергей и Кристина Быковы.

Стать свидетелем бракосочетания можно, если молодые организуют трансляцию в интернете, или выложат запись видео в сеть.

«Установить платформу для проведения видеоконференцсвязи, выслать ссылку всем своим гостям виртуальным в единый момент все эти гости откроют эту ссылку, перейдут по ней, зайдут в виртуальную комнату, и в этой виртуальной комнате вы все увидитесь», - прокомментировал директор центра юридических технологий фонда «Сколково» Антон Пронин

Регистрацию брака Сергея и Кристины, например, виртуально посетили 20 их друзей. Молодожены находят в новых обстоятельствах плюсы - свадьба может получиться экономнее, но хлопот доставит не меньше, чем реальная.

Онлайн-свадьбы - уже мировой тренд. Сразу 400 человек смогли таким образом поучаствовать в праздновании бракосочетания пары из Аргентины

В России первыми «онлайн-молодоженами» стала пара из Уфы. Несмотря на то, что она в виртуальном режиме - все-понастоящему: конкурсы, тамада и поздравления.

«С детишками не тяните! Пока у вас есть время на карантине!» - советуют гости.

Хотя некоторые пары все-таки не готовы на такой современный шаг и переносят дату свадьбы и бронь банкета на более позднюю дату.

Ранее сообщалось, что заключить брак или развестись россияне смогут только с 1 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции. Соответствующее предложение Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов РФ. Регистрация возобновится когда, предположительно, обстановка стабилизируется.

При этом даты регистрации, определенные ранее, необходимо перенести на более поздний срок. Если перенос невозможен, то церемонию бракосочетания нужно проводить без посторонних.