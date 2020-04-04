Врачей подмосковных больниц обеспечили горячим питанием в рамках проекта «Мы вместе»

При поддержке ОНФ рестораторы обеспечили врачей подмосковных больниц горячим питанием в рамках проекта «Мы вместе».

Руководитель сети ресторанов и лавок грузинской кухни «Оджахури» присоединился к всероссийской акции «Мы Вместе», чтобы обеспечить горячим питанием врачей медицинских учреждений Московской области. К доставке питания по больницам охотно присоединилась одна из транспортных компаний.



Горячие обеды доставляются в Солнечногорскую центральную районную больницу, Домодедовскую центральную городскую больницу, Климовскую городскую больницу №2 и Московскую областную Мытищинскую городскую клиническую больницу.

«Более семидесяти медиков у нас сейчас оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и эти продукты, я думаю они помогут подкрепиться нашим сотрудникам, потому что работа идет серьезная, они работают по 12 часов в смену. Эта акция придаст еще больше стимула к работе, для того чтобы спасти нам наших пациентом», - рассказал журналистам главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Совместно с волонтерами ОНФ удалось выстроить оптимальную логистику, которая обеспечивает быструю доставку обедов медикам. При этом были выработаны два направления маршрутов: Подольск и Домодедово, Солнечногорск и Мытищи. В накладных на поставляемые обеды имеется специальная запись: «ОБЕДЫ МЕДРАБОТНИКАМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ».

При выборе медицинских организаций эксперты ОНФ учитывали, что в ряде муниципалитетов Московской области вопросы горячего питания сотрудников служб жизнеобеспечения, в том числе и медработников круглосуточных стационаров, взяли на себя органы местной власти и местные благотворители.

К общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», запущенной 21 марта, присоединились более 4 тысяч партнеров и 43 тысячи волонтеров.