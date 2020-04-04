Больше половины пациентов с коронавирусом заразились инфекцией контактным путем

В России находится 808 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, все из которых привезли заболевание из поездки за рубеж. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По данным политика, чаще всего в Россию коронавирус завозят из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ.

С свою очередь подавляющее число заболевших - 2854 человека - инфицированы COVID-19 в результате контактирования с заболевшими на территории страны. Отсюда можно сделать вывод, насколько опасно находиться без маски в людных местах - общественном транспорте и магазинах - если приехавшие из стран зарубежья не соблюдает положенный срок самоизоляции.

Причины еще 408 случаев заражения COVID-19 пока находятся под вопросом.

По последним данным, сейчас в России 4731 заболевший пациент с коронавирусом, из них 582 человека заболели за последние сутки, 333 человека выздоровели, 43 человека умерли.