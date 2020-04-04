В Ростове-на-Дону прошла акция «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» состоялась в Ростове-на-Дону. «Сад памяти» здесь появился рядом с известным стадионом «Ростов Арена». Подвиги павших в Великой Отечественной войне здесь увековечили в 92 саженцах яблони, сливы, черемухи, робинии, липы и сосны.

В акции приняли участие представители министерства природных ресурсов и экологии, министерства сельского хозяйства Ростовской области, администрация Кировского района, на территории которого проходила акция, «Волонтеры Победы», сотрудники городского управления благоустройства.

С учетом режима ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, акция, как и в других городах, проводилась в сокращенном режиме. Так, все участники были снабжены масками и перчатками, деревья высаживались на расстоянии 1,5-2 метра в группах из не более 2-3 человек. Общее количество участников не превышало 15 человек.

«Деревья – символы жизни, памяти о подвиге наших ветеранов, которые будут жить в сердцах их потомков. Каждое посаженное в рамках этой всенародной акции дерево станет не только символом гордости за героев, выковавших Победу, но и символом нашего стремления к национальному единению», – отмечал ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Ростов-на-Дону – знаковый город акции «Сад памяти». Он входит в число десяти наиболее пострадавших от Великой Отечественной войны городов России. Во время войны город был оккупирован дважды - осенью 1941 года и летом 1942 года. Суммарно оккупация продлилась 213 дней и ночей. 350 тысяч солдат принимали участие в обороне и освобождении Ростова в 1941 году. Во время оккупации погибли 40 тысяч мирных граждан, 53 тысячи молодых людей были угнаны на принудительные работы в Германию. К моменту освобождения в 1943 году в городе из более чем полумиллиона оставалось лишь 170 тысяч жителей. Всего на фронтах войны погибли 46734 местных жителей. Теперь есть возможность увековечить подвиг каждого в акции «Сад памяти».

К акции уже успели присоединиться региональные лесничества. Начиная с 18 марта деревья высадили в Донецком, Зимовниковском, Верхнедонском, Обливском, Шолоховском и Каменском лесничествах. Общая площадь участков превысила 42 га.

Всего в рамках акции «Сад памяти», которая продлится до 22 июня, в России и других странах планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. С момента старта акции 18 марта было высажено уже более двух миллионов деревьев. Организаторами «Сада памяти» выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».