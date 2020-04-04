Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до шести

Число пострадавших в результате взрыва газовой колонки в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Орехово-Зуево возросло до шести. Один человек погиб, сообщили в МЧС. Пять человек доставлены в ЦРБ, один от госпитализации отказался.

Взрыв прогремел 4 апреля около часу дня. В 13.13 сотрудники МЧС прибыли на место и помогли жильцам эвакуироваться из разрушенного дома, около 150 жильцов выбрались самостоятельно.

Из-за взрыва рухнул целый подъезд, обрушилась часть несущих конструкций. По предварительным данным, людей под завалами нет.

Причиной взрыва в одной из многоэтажек в Орехово-Зуево стала газовая колонка, сообщили в ГУ МЧС по региону. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. В Орехово-Зуево вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.