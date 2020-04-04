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«На улице все были в панике»: очевидец о взрыве газа в доме в Подмосковье

Валентина Пескова
15:56 04.04.2020
В подъезде жилого дома из-за взрыва газа полностью обрушился подъезд - конструкция обрушилась после того, как жильцы услышали сильный хлопок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ

Очевидцы происшествия в Орехово-Зуево продолжают делиться со СМИ впечатлениями о том, что им пришлось пережить во время ЧП. Как рассказала «Звезде» жительница дома напротив Вера Филина, она находилась с семьей в своей квартире на улице Гагарина, когда все домочадцы почувствовали сильный хлопок.

«Очень тяжелый запах появился в комнате. Мы не поняли, что произошло и уже собирались уходить, честно говоря. Когда вышли на улицу, сразу увидели, что подъезда в доме напротив практически нет. Экстренные службы быстро прибыли на место, сирены я услышала буквально минуты через две после этого взрыва», - рассказала жительница Подмосковья.

По словам женщины, все люди на улице были в панике, никто не мог понять, что происходило. После очень быстро подъехали бригады спасателей МЧС и кареты скорой помощи.

«Мы стояли у своего дома, ничего не происходило. Подъезд выглядел, как груда строительных блоков. Никаких криков не было. Жильцов вывели из дома, люди стояли и  смотрели, что происходит. Первых двух пострадавших увезли буквально через пять минут на машине скорая помощь», - говорит Филина.

Напомним, в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Гагарина в Орехово-Зуево погиб один человек, еще шестеро пострадали, трое из которых находятся в реанимации.  Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

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