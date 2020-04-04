Роспотребнадзор: один заболевший COVID-19 может заразить трех человек

Коронавирус передается в 96% случаев капельным путем, в 4% - воздушным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге 4 апреля.

«Он способен сохраняться на поверхности 72 часа», - уточнила она.

Также она отметила, что в России не зафиксировано вспышки «сезонных» инфекционных заболеваний, например гриппа или ОРВИ. В ходе брифинга Попова отмтила, что среди 4731 заболевших - 235 детей. У 17 из них пневмония, пациентов в тяжелом состоянии нет.

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России - 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.