Попова: в РФ 235 случаев заражения COVID-19 у детей

Из 4731 случаев заболевания коронавирусом, 235 из них - дети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У 17 из низ пневмония, тяжелых нет», - уточнила Попова.

Она также рассказала, что случаи заражения у детей и граждан не старшего возраста или завозные, или контактные.

С начала распространения эпидемии всего в мире заразилось более миллиона человек. В России - 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.