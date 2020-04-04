Россия и Сербия определили порядок работы по борьбе с COVID-19

В Военно-медицинской академии минобороны Сербии прошло совещание, на котором российские специалисты совместно с сербскими коллегами определили план работ по борьбе с коронавирусной инфекцией. Был определен порядок мероприятий, населенные пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты.

Врачебно-сестринские бригады планируется привлечь к обучению сербских медиков непосредственно работающих с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, а также оказать помощь в организации лечения и карантинных мероприятий.

Две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация. Еще пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево, Чуприя.

Специалистов РХБ защиты и еще одну бригаду медиков планируется направить в военный городок Бачка Тополо, где изолированы сербские военнослужащие, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией. Двум группам специалистов РХБЗ предстоит провести работу в клинике акушерства и гинекологии «Народный фронт» и медицинском клиническом центре имени «Драгина Мишевича» в Белграде.

В консультациях приняли участие представители Минобороны и Минздрава Сербии. От российской стороны – офицеры штаба оперативной группы, прибывшей для оказания помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Я хотел бы поблагодарить наших друзей из Российской Федерации. У нас было достаточно содержательное совещание по вопросам эпидемиологи, лечения больных и дезинфекции больниц. На данном совещании мы определили ряд вопросов на последующие несколько дней, определили рабочие группы, которые совместно с вооруженными силами Республики Сербия будут работать, и помогать нам в лечении больных, дезинфекции и эпидемиологии», – сообщил по итогам проведенных консультаций статс-секретарь министерства здравоохранения Республики Сербия Берислав Текич.

Сербские коллеги проинформировали российских специалистов об обстановке, связанной с заболеваемостью и особенностях распространения Covid-19, а также предпринятыми в стране мерами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.