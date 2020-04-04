«Резкий хлопок и крики о помощи»: очевидцы о взрыве в Орехово-Зуево

Стекла от взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево долетели до стоящего здания напротив, рассказал один из очевидцев.

«Был мощный глухой взрыв. Полдома было в темном смоге от пыли», - сообщил один из очевидцев произошедшего.

О резком хлопке вспоминают и другие жильцы. По их словам, после взрыва поднялся столб пыли. Многие из них не сразу поняли, что произошло.

«Резкий хлопок. Мне как дало - я упала. И потом встаю - в квартире непонятно чего. И кричат: "Помогите"», - приводит слова жительницы обрушившего подъезда «360».

В результате взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Гагарина в Орехово-Зуево погиб один человек, еще четыре пострадали, трое из которых находятся в реанимации. Жертв на улице удалось избежать, так как в момент взрыва детские площадки были пустые. Некоторым людям после обрушения несущих конструкций пришлось эвакуироваться самостоятельно, некоторым помогли сотрудники МЧС, которые прибыли на место в 13.13.

Причиной взрыва в одной из многоэтажек в Орехово-Зуево стала газовая колонка, сообщили в ГУ МЧС по региону. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. В Орехово-Зуево вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.