Седьмой и восьмой Ил-76 ВКС РФ вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом

Уже седьмой и восьмой самолеты Ил-76 ВКС России осуществили вылет в Сербию. Рейсы с людьми и медикаментами были направлены в страну для поддержки и помощи в сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Об отправлении воздушных судов сегодня, 4 апреля, сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Всего военно-транспортная авиация России планирует доставить в страну 11 партий медицинской помощи на 11 рейсах. Отправление самолетов было начато еще вчера.

Договоренности о предоставлении необходимых продуктов дружескому государству были приняты при телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Александара Вучича. Помимо предметов, необходимых при коронавируса, на борту также присутствуют медики.

По плану в ближайшее время в Сербии окажутся 87 медиков различного профиля, оборудование, защитные средства и 16 единиц военной

Самолет приземлиться на посадочной полосе аэропорта «Батайница», находящегося в 20 километров от Белграда.

Ранее, председатель правительства Сербии Анна Брнабич поблагодарила Россию за быструю и оперативную реакцию и за приход на помощь после высказанной Сербией просбы.