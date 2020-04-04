В МЧС назвали причину взрыва в одной из многоэтажек в Орехово-Зуево

Причиной взрыва в одной из многоэтажек в Орехово-Зуево стала газовая колонка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 13:13 мск было установлено, что произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в главке отметили, что из дома самостоятельно эвакуировались 150 человек еще до прибытия спасателей. Пожарные позже вывели из здания еще 50 жильцов.

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме на третьем этаже, один человек погиб и четверо пострадали. Инцидент произошел 4 апреля.