В МЧС рассказали о пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Один человек погиб, четверо жильцов пострадали. Жертв на улице удалось избежать, под завалами могут находиться еще люди.
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В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево пострадали четыре человека. Три из них находятся в реанимации, один - в состоянии средней тяжести.
Жертв на улице удалось избежать, на детских площадках никого не было. После инцидента 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек – по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями. Под завалами могут находиться люди.
К месту ЧП выехал начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин и глава ведомства Евгений Зиничев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.