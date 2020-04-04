В МЧС рассказали о пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево пострадали четыре человека. Три из них находятся в реанимации, один - в состоянии средней тяжести.

Жертв на улице удалось избежать, на детских площадках никого не было. После инцидента 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек – по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями. Под завалами могут находиться люди.

К месту ЧП выехал начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин и глава ведомства Евгений Зиничев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.