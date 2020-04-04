Министр МЧС вылетел на вертолете к месту взрыва в Орехово-Зуево

В МЧС сообщили, что в жилом пятиэтажном четырехподъездном доме в Орехово-Звуево произошел взрыв газовой колонкм в квартире во втором подъезде.

После инцидента 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек – по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями.

В результате взрыва газа погиб один человек, еще четыре жильца пострадали.

К ликвидации происшествия привлекается 56 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек и 8 единиц техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. На место выехал начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. Глава ведомства Евгений Зиничев вылетел на вертолете к месту событий. Главе мунинципалитета поручено обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.