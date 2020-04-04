Дом «разделило» пополам: кадры с места взрыва газа в Подмосковье

Из-за взрыва бытового газа в одной из квартир в Орехово-Зуево рухнул целый подъезд. На размещенных в Сети кадрах, снятых очевидцами, пятиэтажный дом буквально разделился пополам. Обрушилась часть несущих конструкций, вследствие чего целый подъезд сложился как карточный домик.

Под завалами могут находиться люди. На данный момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

Ранее экстренные службы сообщили, что во втором подъезде на третьем этаже многоквартирного дома по улице Гагарина в Орехово-Зуево произошел взрыв газовой колонки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В город выехал начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.