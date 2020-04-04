Врыв газа прогремел в Орехово-Зуево

В жилом доме в Орехово-Звуево прогремел взрыв. Об этом сообщили в экстренных службах по Московской области.

ЧП произошло по адресу: ул. Гагарина, 31 . Во втором подъезде на третьем этаже многоквартирного дома произошел взрыв газовой колонки. Идет эвакуация всех жильцов. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. На место выехал начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. Главе мунинципалитета поручено обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.