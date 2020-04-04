В Мурманске нейтрализовали планировавшего теракт бандита
Сотрудники ФСБ России установили местонахождение вооруженного бандита, который планировал совершить теракт. При попытке его задержания злоумышленник открыл огонь по спецназу и был нейтрализован. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
На месте перестрелки спецслужбы обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также оружие и боеприпасы к нему.
Личность преступника установлена. По информации органов безопасности, он является приверженцем запрещенной террористической организации «Исламское государство»*. По данным спецслужб, он планировал совершить атаку, а затем выехать на Ближний Восток для участия в деятельности ИГИЛ*.
В ходе нейтрализации бандита никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал.
*«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ - международная террористическая организация, деятельность которой запрещена во многих странах, в том числе в России.