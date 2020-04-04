Дату сдачи ЕГЭ могут перенести повторно в связи с коронавирусом

Дата начала проведения Единого государственного экзамена в России в настоящее время перенесена на 8 июня. Однако она может быть скорректирована повторно, в случае, если эпидемия COVID-19 не пойдет на спад.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время он-лайн марафона Минпросвещения во «ВКонтакте».

«Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет», - сообщил Кравцов.

Кроме того, министр отметил, что также до 8 июня, в связи со сложившимися обстоятельствами из-за COVID-19, может быть продлен учебный год в части школ.