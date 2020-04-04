Прилетевшие в Белград российские специалисты обсудили эпидемиологическую обстановку с сербскими коллегами

В Белграде в Военно-медицинской академии прошло совещание по ситуации с коронавирусом с участием российских военных медиков, которые прибыли на помощь сербским специалистам. На встрече обсуждалась эпидемиологическая обстановка в республике и приоритетные направления совместной работы.

Представители Вооруженных сил Сербии в очередной раз поблагодарили российских специалистов за то, что они так быстро откликнулись на просьбу Белграда. Президент Александр Вучич обратился к Владимиру Путину за поддержкой в четверг, а уже в пятницу первые самолеты ВКС с гумпомощью вылетели из аэродрома Чкаловский. Всего Ил-76 совершили 11 рейсов с аэродрома на аэродром Батайница. На борту одного из транспортников в командировку на Балканы отправилась и съемочная группа «Звезды».

За помощью к России в борьбе с коронавирусом лично обратился президент Сербии. В четверг он позвонил Владимиру Путину, а уже в пятницу по поручению президента российские военные отправились в Белград. Ранее РФ уже направляла специалистов и необходимое оборудование в Италию, США и Китай.