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Обеспечил связь в Варшаве: ветеран войны Поманский рассказал, как получил орден Красной Звезды

Ирина Лосик
Светлана Головина
Мария Барабанова
01:28 04.04.2020
В годы Великой Отечественной войны Евгений Поманский работал механиком восьмого Кишиневского полка связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном участникам Великой Отечественной войны, своими воспоминаниями во время работы механиком  на телефонной станции восьмого Кишиневского полка связи поделился ветеран Евгений Поманский.

«Сформировались мы сначала в Москве, а полностью - в Иванове. Затем нас кинули под Сталинград откуда все и пошло - Николаев, Одесса, Кишинев. В Кишиневе за хорошую, как говорится, работу на узле связи был награжден медалью за боевые заслуги», - рассказал ветеран.

Поманский был призван на службу 10 апреля 1942 года, однако до это в 1941 году его не взяли по состоянию здоровья - «с сердечком было плохо - отпустили».

По его словам, во время войны было много интересного, но наиболее запоминающимся стал Кюстринский бой. Телефонная связь была установлена в подземном заводе, так как надо было перейти реку Одер,  на другой стороне уже были немецкие войска.

«Когда включили прожектора, вот это было очень страшно. Танковые видно бои были очень большие, но как рассказали потом ребята, танки были пущены без экипажа», - вспоминает Поманский.

За обеспечение связи в Варшаве ветеран был удостоен ордена Красной звезды.

«Глубокая ночь. Командование какие-то передавало сообщения в войска и пришлось держать провод, идти по городу», - добавил он.

Рассказать истории своих родственников-фронтовиков и тружеников тыла во время Великой Отечественной войны может каждый желающий. Для этого на сайте Минобороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», где можно загрузить фотографии и данные о своих родных. После проверки они будут размещены в мультимедийной галерее, которая будет представлена в филиале Центрального музея ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Его открытие приурочено к 75-летию со Дня Победы. 

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