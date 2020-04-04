В ВОЗ рассказали об опасности коронавируса для молодых и здоровых людей

Перед коронавирусом уязвим любой человек, даже молодой и ведущий здоровый образ жизни. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

В настоящее время ВОЗ наблюдает прирост заболевших более молодого возраста с достаточно серьезной симптоматикой и течением болезни.

«В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни», - предупредила Харрис в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на «России 1».

В то же время представитель ВОЗ пояснила, что коронавирус не мутировал, просто его распространение стало настолько широким, что уязвимым стал каждый.

Харрис также назвала главный явный симптом коронавирусной инфекции, который встречается у 9 из 10 заболевших. Это повышенная температура. По ее словам, порой зараженные COVID-19 просыпаются посреди ночи из-за лихорадки, их бросает то в жар, то в холод.